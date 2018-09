Clermont: La 200e de Parra contre Toulon

Pour son 200e match en championnat de France, Morgan Parra conduira, en tant que capitaine, samedi, dans un Michelin des grands soirs pour la réception de Toulon dans le cadre de la 6e journée du Top 14, une ligne d'attaque clermontoise très franco-française aux côtés des Lopez, Grosso, Fofana, Lamerat et Penaud, où Isaia Toeava, l'indispensable Néo-Zélandais fera figure d'exception. On notera également les retours dans le paquet d'avants des autres Tricolores, Sébastien Vahaamahina et Rabah Slimani, au côté d'un John Ulugia prêt à honorer lui une 100e sous le maillot clermontois. A noter la 2e titularisation de la saison d'Arthur Iturria à un poste de moins en moins inhabituel de 3e ligne.

Le XV clermontois : Toeava - Penaud, Lamerat, Fofana, Grosso - (o) Lopez, (m) Parra (Cap.) - Cancoriet, Lee, Iturria - Vahaamahina, Timani - Slimani, Ulugua, Falgoux.

Remplaçants : Beheregaray, Uhila, Van der Merwe, Yato, Laidlaw, Fernandez, Moala, Zirakashvili.