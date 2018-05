Clermont: Gérondeau licencié pour "des raisons extra-rugby"

Le clap de fin de la triste saison clermontoise ce samedi, à Marcel-Michelin, face au Stade Toulousin (21h) sera comme le veut la tradition l'occasion de saluer ceux qui vont quitter l'ASM, à commencer bien sûr par l'icône de tout un club, Aurélien Rougerie, sur le point de s'éclipser après 19 saisons de fidélité au club auvergnat.

Des festivités auxquelles on peut penser que Camille Gérondeau ne sera pas convié. L'ancien 3e ligne du Racing 92, alors qu'il porte le maillot jaune et bleu depuis 2015, ne fait plus partie des effectifs du club depuis le 1er mai et ne s'entraîne plus avec le reste du groupe depuis le début de la semaine, comme le révèle La Montagne.

Pour "des raisons extra-rugby" sur lesquelles le quotidien régional n'apporte pas plus de précision, le joueur aurait été licencié, alors même que son contrat courait jusqu'en juin 2019 et que les dirigeants clermontois étaient a priori disposés à libérer Gérondeau pour lui permettre de trouver du temps de jeu dans un autre club.