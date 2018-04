Clermont-Chouly: "Finir sur une note plus positive"

Avant notamment de dire adieu à un certain Aurélien Rougerie le week-end prochain, à Marcel-Michelin, l'ASM Clermont Auvergne, qui n'a plus rien à espérer, ni à craindre de cette saison de Top 14, se déplace ce samedi, à Armandie (20h45), pour y faire bonne figure face à un SU Agen, qui n'a besoin que d'un petit point pour valider son maintien.

Le capitaine Damien Chouly, qui a souffert tout autant que son club cette saison, a "la mémoire de nos derniers déplacements qui n'ont pas été bons, rappelle le 3e ligne dans les colonnes de La Montagne. On se souvient de Toulon ou du Stade Français où on a lâché les deux fois. Il faut qu'on montre un autre visage à l'extérieur. Quand on est Clermont on doit avoir certains standards qu'on n'a pas eu lors des derniers déplacements. (...) C'est surtout une histoire de fierté. Quand on se fait botter les fesses une fois, deux fois ça montre qu'on a pas retenu la leçon. Je pense que ça a touché tout le monde."

Agen bat le rappel de ses cadres pour cette dernière de la saison à domicile avec 6 changements par rapport à l'équipe victorieuse à Pau lors de la dernière journée. Parmi lesquels le capitaine Antoine Erbani qui, pour ses adieux avant de rejoindre la Section la saison prochaine, évoluera pour cette dernière avec un maillot floqué du n°7, celui-là même que portait son père Dominique lors de la finale victorieuse du SUA face au Stadoceste Tarbais (9-3) en 1988.