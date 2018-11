Clermont-Azéma: "On ne s'attend pas à ce que les Montpelliérains s'affolent"

Encore accusé de tous les maux, suite aux derniers déboires du XV de France, le Top 14 sera samedi (14h45) le théâtre d’un choc, un vrai, entre des Montpelliérains dans l’obligation de s’imposer et un leader clermontois toujours plus affamé. Il y a un an, pourtant, l’inversion des rôles était parfaite.

La réputation des Montpelliérains a d'ailleurs franchi à l’évidence les frontières, si l’on en croit le All Black George Moala, qui s’est imposé au centre de l’attaque clermontoise depuis son arrivée au club cet été: "Quand on parle de densité physique: les Montpelliérains sont de sacrés exemples ! Ce sont vraiment des énormes joueurs, les plus denses du championnat."

Son entraîneur Franck Azéma ne le contredira pas: "On ne s’attend pas à ce qu’ils s’affolent, mais au contraire à batailler face à des joueurs qui savent s’adapter à leur force du moment." Une bataille pour laquelle le coach assémiste, malgré sa volonté de préserver la dynamique du moment, mobilise ses internationaux tricolores Damian Penaud, Camille Lopez et Sébastien Vahaamahina, tous titulaires au coup d'envoi, au même titre que John Ulugia et Etienne Falgoux. En revanche, le Fidjien Peceli Yato, bourreau des Bleus au Stade de France, débutera sur le banc.

Le XV clermontois : Toeava - Penaud, Moala, Fofgana, Raka - (o) Lopez, (m) Parra (Cap.) - Cancoriet, Lee, Chouly - Vahaamahina, S. Timani - Zirakashvili, Ulugia, Falgoux.

Remplaçants : Kayser, Uhila, Jedrasiak, Fl. van der Merwe, Laidlaw, Nanaï-Williams, Yato, Slimani.