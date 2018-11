Clermont-Azéma: "J’ai dû me gratter la tête pour faire l’équipe"

L’ASM peut bien être avec Toulouse le plus gros fournisseur du XV de France, ces absences programmées ne suffisent pas à altérer le très gros moral d’un leader du Top 14 bien décidé à rallier la trêve sur un nouveau succès samedi, à Grenoble (14h45). "Franchement, malgré les absences des Tricolores, j’ai dû me gratter la tête pour faire l’équipe vue la qualité de l’effectif et des choix qui nous sont offerts, ce sont de bons soucis…", se réjouit Franck Azéma. On le comprend.