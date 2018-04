Dimanche, le Racing 92 a fait un pas vers les demi-finales du Top 14 en conservant sa deuxième place au terme de la 25e et avant-dernière journée, à la faveur de sa victoire convaincante sur le terrain de Bordeaux-Bègles (15-39). Mais les Franciliens ont perdu gros avec la blessure au genou de Maxime Machenaud dont les pires craintes, au moment de sa sortie, étaient justifiées.

"Très triste d'avoir à vous annoncer que la saison se termine pour moi, a lâché le demi-de-mêlée international sur Instagram. Victime d'une rupture totale des ligaments croisés, je vais devoir rester éloigné des terrains quelques temps." Machenaud est parti pour manquer au moins six mois de compétition et doit faire une croix, en plus de la phase finale de Top 14, sur la finale de la Coupe d'Europe entre le Racing et le Leinster, à Bilbao, le 12 mai prochain.

"Je ne lâcherai mon rêve de gosse pour rien au monde et je reviendrai plus fort pour atteindre mon objectif ultime de 2019", a assuré Machenaud, qui évoque certainement la Coupe du monde, en septembre 2019, au Japon. Titulaire pour les cinq rencontres des Bleus cette année dans le Tournoi 2018, dont il avait terminé meilleur réalisateur (50 points), le joueur de 29 ans ne rejouera sans doute pas avec le XV de France avant l'année prochaine. Ses concurrents (Serin, Dupont, Couilloud...) auront l'occasion de se montrer.