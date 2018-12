Castres: Urios et ces "mecs pas responsables"

La première victoire d'Agen à Castres, sur le terrain du champion de France en titre, depuis 12 ans a eu le don de mettre en rogne le manager Christophe Urios.

"Aujourd'hui (samedi), je vais quand même d'abord féliciter les Agenais, et nous encore une fois on s'est comportés comme des mecs pas responsables, tout simplement, déplorait au micro de Canal+, après ce revers inattendu de son équipe à Pierre-Fabre (13-16), celui qui quittera son poste en fin de saison. Chaque fois c'est pareil, chaque fois qu'on gagne à l'extérieur (le CO restait sur un succès à Perpignan, ndlr) ou qu'on est capable de faire une série ou d'engager une série, chaque fois, on se ramasse... chaque fois ! Donc bravo à Agen qui a fait son match, même si à la fin on doit le gagner, 13 à 9, c'est pas possible de perdre un match comme ça... Et on a été foutu de se mettre dans la merde."