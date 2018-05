Castres-Urios: "Ce match ne me fait ni peur ni pleurer ni douter"

Malgré sa lourde défaite concédée à Toulon (59-13), le Castres Olympique reste en course pour une nouvelle qualification en phase finale, à condition de dominer Oyonnax, qui lutte pour son maintien, ce samedi, à Pierre-Antoine (21h), dans le cadre de la 26e journée du Top 14. Une échéance à quitte ou double face à son ancien club que Christophe Urios, le manager castrais, aborde de manière sereine, malgré l'enjeu.

"Ce match (face à Toulon) est étonnant, on prend 42 points en 12 minutes. Un record peut-être", relève Urios dans La Dépêche. Plaisanterie mise à part, on a manqué de personnalité dans ce match. On a été agressé et on a tout subi. (...) Je pense que le même match en phase finale ne se serait pas passé comme ça. C'est une bonne leçon avant de recevoir Oyonnax. On sait tous que le match le plus important c'est Oyo."

➡️J-1 avant le dernier match à domicile de la saison! Voici la composition de notre équipe pour la réception d'@OyonnaxRugby ce samedi à 21h. ALLEZ CO ⚪️#COUSO #TeamCO #TousEnsemble pic.twitter.com/5ziz00yus7 — Castres Olympique (@CastresRugby) 4 mai 2018

Une victoire des Oyomen, combinée à un revers dans le même temps du Stade Français à La Rochelle, pourrait permettre aux promus d'échanger leur 13e place actuelle, synonyme de barrage, contre un maintien direct dans l'élite.