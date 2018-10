Castres: Urdapilleta opéré et indisponible 2 mois

Dans le paysage pas loin d'être idyllique du début de saison castrais, c'est un premier nuage dont Christophe Urios se serait évidemment bien passé : le maître à jouer et buteur des champions de France Benjamin Urdapilleta va manquer à son équipe. "Opération terminée... 2 mois out", écrit l'ouvreur argentin sur son compte Twitter en guise de légende à une photo le montrant sur son lit d'hôpital après une opération d'un doigt. Une indisponibilité de 8 semaines qui va priver le CO de l'auteur du drop victorieux dans le derby à Toulouse (26-22) non seulement lors des 2 premières journées de la Champions Cup, mais aussi à l'occasion des 5 journées à jouer en suivant dans le Top 14. Un retour n'est pas à envisager avant début décembre pour le n°10.

Opération terminé...2 mois out!! pic.twitter.com/iLW9V3v56L — benjamin urdapilleta (@BenjaUrda) 3 octobre 2018