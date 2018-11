Castres: Tiens, revoilà Urdapilleta à Perpignan !

Après une opération d'un doigt et une indisponibilité de 2 mois, Benjamin Urdapilleta retrouve la compétition et son poste d'ouvreur du Castres Olympique ce samedi, à Aimé-Giral (18h), où les champions de France reprennent le chemin du Top 14 à l'occasion de la 10e journée. Un CO qui reste sur une dernière victoire probante face à Pau qu'il doit confirmer pour réintégrer le Top 6 et ne pas être la première équipe à chuter face à un promu sang et or défait lors de chacune des 9 premières journées.

Le XV castrais : Spedding - Laveau, Combezou, Ebersohn, D. Smith - (o) Urdapilleta, (m) Radosavljevic - Gérondeau, Tulou, Delaporte - Capo Ortega (cap.), Jacquet - Kotze, Jenneker, Tichit.

Remplaçants : Firmin, Falatea, Moreux, Lassalle, Caballero, Kockott, Vialelle, M. Clerc.

COMPO



Découvrez les 23 olympiens qui affronteront l'@usap_officiel demain à 18h00, au Stade Aimé Giral ! Allez le CO !!! ⚪#USAPCO pic.twitter.com/1jqAPoPMcq — Castres Olympique (@CastresRugby) 23 novembre 2018

Les Perpignanais, qui n'ont pris que 3 bonus défensifs avant cette 10e journée, accusent au classement un retard de 9 points sur Agen, en position de barragiste.