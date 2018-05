Castres: Suspicion de fracture pour Lassalle

Sous les yeux de son père, le député Jean Lassale, le deuxième ligne du Castres Olympique Thibault Lassalle avait forcément rêvé d'une toute autre demi-finale du Top 14.

Samedi, à Lyon, si le CO a décroché sa qualification pour la finale aux dépens du Racing 92 (19-14), l'ancien Toulonnais, touché sévèrement à une cheville, a dû céder sa place peu avant la demi-heure de jeu au vétéran Rodrigo Capo-Ortega. A l'issue de la rencontre, on craignait dans les rangs castrais, suite aux premiers examens pratiqués, une possible fracture qui, si elle venait à être confirmée, serait synonyme de forfait pour la finale face à Montpellier samedi, au Stade de France (20h45).