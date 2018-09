Castres: Mafi prolonge jusqu'en 2021

Entre une défaite le week-end dernier face au Racing 92 (27-11) et le derby contre Toulouse samedi, à Ernest-Wallon (15h10), en ouverture de la 6e journée du Top 14, le Castres Olympique annonce la prolongation du contrat de l'international tongien Steve Mafi (28 ans, 27 sélections). Le joker médical de Thibault Lassalle, après avoir pris sa part dans la conquête du Brennus la saison passée, rempile pour 2 années supplémentaires jusqu'en 2021, alors même que son ancien club de Leicester faisait le pressing pour le rapatrier en Angleterre, où le joueur s'est révélé. Le CO met en avant "sa capacité de franchissement et sa polyvalence", mais pas seulement... "Sur le plan humain, Steve Mafi s’est remarquablement intégré à la vie du club qui est très satisfait de cette décision."

