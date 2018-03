Castres: Le club s'habillera à l'italienne

Déjà présent dans le Top 14 auprès de Montpellier et de l'Union Bordeaux-Bègles, Kappa, la marque italienne, deviendra à compter de la saison prochaine et pour 3 ans le nouvel équipementier du Castres Olympique, habillé jusqu'à présent par Kipsta, qui "a désormais souhaité se réorienter sur le scolaire et le loisir, et moins vers le sport professionnel", précise Matthias Rolland, le Directeur sportif du CO. "Nous avons choisi Kappa pour plusieurs raisons. Nous avons été sensibles aux valeurs et relations humaines prônées par la marque. Leur renommée, la qualité des produits, la flexibilité de leurs stocks et leur grande expérience nous ont séduits. (...) Ils combinent les exigences du sport de haut niveau tout en conservant une réelle attractivité pour notre public."

Nouvel équipementier Officiel pour le Castres Olympique : @KappaFrance pour 3 saisons à compter du 1er juillet 2018!

