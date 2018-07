Castres: Le Champion présente 'l'irréductible', 'le territoire' et 'le conquérant' 

Le Castres Olympique, après avoir repris le chemin de l'entraînement cette semaine, a dévoilé des nouveaux jeux de maillots très attendus, puisque les Champions de France sortants ont changé d'équipementier à l'intersaison avec l'arrivée de l'Italien Kappa. 3 nouvelles livrées, nommées 'L'irréductible', 'Le territoire' et 'le conquérant', qui avaient fière allure, il faut bien le reconnaître, jeudi soir, lors de leur présentation au public, sur le dos des emblématiques Rodrigo Capo-Ortega et Rory Kockott, mais aussi Scott Spedding, l'une des nouvelles recrues du CO cette saison.

