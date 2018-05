Castres, la grosse cote en finale !

"Leur jeu correspond très bien aux matches de phases finales. Un engagement sans faille, une fierté, un côté famille... Ils donnent tout sur le terrain." L’analyse du collectif castrais sur le site sport24.lefigaro.fr par Juan Imhoff avant cette demi-finale était frappé au coin du bon sens. « La petite sous-préfecture », comme aime à la revendiquer le président Revol, « le village gaulois » possède de sacrées ressources. Qui lui permettront de retrouver pour la 3e fois en 6 ans samedi prochain le Stade de France dans une finale inédite face à Montpellier (*).

Parce que les Castrais ont su démarrer cette demi-finale comme ils avaient entamé leur barrage à Toulouse. Bien que mis sous pression sur phases de conquête, le CO conserve sa bonne habitude de prendre le score. Propre et efficace avec cette première incursion dans la défense francilienne, qui fait mouche avec la charge de Ma’ama Vaipulu, le n°8 dont les 112 kilos sont retournés par Teddy Iribaren… et ses 70 kilos. Sans parvenir à empêcher le Fidjien d’aplatir dans la continuité (0-7, 8e). Avec la première pénalité d’un Benjamin Urdapilleta, c’est déjà un 10-0 concédé par les Racingmen (0-10, 11e) !

"Le meilleur l'a emporté" (Thomas)

Avec leurs airs de Toulousains à côté de la plaque, les vice-champions d’Europe ratent leur entame avec, après moins d’un quart d’heure de jeu, 4 pénalités concédées et 6 ballons perdus.

Et même la vidéo invalide l’essai du jeune Louis Dupichot, pourtant parfaitement envoyé à dame par son talonneur Camille Chat sur un côté fermé joué à la perfection… A un détail près, ce déblayage illicite de Wenceslas Lauret sur Rory Kockott, qui n’échappe pas à la vigilance de M. Ruiz et du corps arbitral (14e). Ce n’est que partie remise. Sans faire injure à Marc Andreu, on se demande encore pourquoi le petit ailier de poche avait été préféré à Juan Imhoff en finale face au Leinster. Ecarté de la feuille de match ce jour-là, l’Argentin s’offre une revanche superbe. Un essai en première main sur cette touche bonifiée par Iribaren et Rémi Talès avec cette remise intérieure pour le joueur des Pumas. Dont les cannes et les appuis de feu font le reste (7-10, 19e).

A toi, à moi, c’est le quart d’heure du Racing et Lauret sait se rattraper au grattage pour un ballon de récupération que Teddy Thomas exploite, avant l’intervention de Virimi Vakatawa en bord de touche pour un 2 contre 1 que l’on pense bien défendu. C’est sans compter la passe à terre de Baptiste Chouzenoux pour envoyer Dupichot en terre promise. Sans contestation possible (14-10, 26e). Le 14-0, passé à des Castrais nettement moins fringants, a de l’allure. Mais, pour répondre à la pugnacité de leurs adversaires, l’agressivité des Ciel et Blanc vire trop souvent à l’indiscipline et coûte cher quand, en face, Urdapilleta enquille de plus belle (14-13, 33e) et permet à son équipe de repasser devant à la pause, suite au carton jaune de Ben Tameifuna pour un plaquage trop haut encore sur Kockott (14-16, 40e+1).

Sous les 34 degrés qui écrasent l’énorme cocotte du Groupama Stadium, Yannick Nyanga et ses coéquipiers évoluent sur ce fil précaire entre agressivité et indiscipline. Seule la maladresse des buteurs castrais, Urdapilleta (46e) cédant le but à Kockott (52e) sans plus de réussite, retarde l’échéance. Et les fulgurances des Franciliens ne sont pas récompensées : un deuxième essai refusé par la vidéo sur une copie conforme de l’essai d’Imhoff, quand Lauret entache sa remise intérieur main-main pour Iribaren d’un en-avant (56e). Lauret, toujours et encore, commet la faute de trop sous ses perches et Urdapillera, cette fois, ne rate pas la cible. Pour un infime premier break (14-19, 64e).

Que la supériorité numérique des Racingmen, consécutive au carton jaune de Julien Dumora pour une manchette sur Imhoff (66e), ne va pas permettre d’effacer, malgré une énorme opportunité pour Dupichot, qui oublie Thomas (70e). Et ces dix minutes à pilonner la ligne castraise. En vain. Le sixième ira défier le leader de la saison régulière en finale, et « les paysans » auront encore de sacrés arguments à faire valoir.

------------------------------------------------------------------

(*) Le Castres Olympique a disputé 2 finales du Top 14 en 2013, victorieuse face à Toulon (19-14), et en 2014, perdue face à... Toulon (18-10).