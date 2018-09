Castres encore vainqueur à Toulouse !

Grosse déception pour le Stade Toulousain, ce samedi lors de la 6e journée de Top 14. Pour la cinquième fois consécutive, le voisin castrais s'est en effet imposé sur la pelouse du Stade Ernest-Wallon (22-26).

Les hommes d'Ugo Mola ont eu beau marquer trois essais, par Sébastien Bézy (33e), Maxime Médard (39e) et Romain Ntamack (47e), le CO a renversé la vapeur en fin de match grâce aux deux essais d'Alex Tulou (54e et 64e), un drop (72e) et une pénalité de Benjamin Urdapilleta (74e).

Au classement, les Tarnais reviennent sur les talons du leader clermontois et de son dauphin le Stade Français, alors que les Toulousains ont trois points de retard et occupent la 4e place.