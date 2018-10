Castres: Dumora indisponible 3 mois

Figure majeure de la conquête du Bouclier de Brennus la saison passée, Julien Dumora est aujourd'hui en souffrance. Son intérim forcé au poste d'ouvreur du Castres Olympique pour pallier l'indisponibilité de Benjamin Urdapilleta (opéré d'un doigt) s'est mal fini samedi dernier, contre Exeter (29-25), avec la sortie sur blessure du joueur, contraint de se faire opérer d'une pubalgie, annonce son club. Une absence de 3 mois est évoquée, et l'accumulation de coups durs commence à peser sur l'effectif d'un CO déjà privé d'Urdapilleta, mais aussi Geoffrey Palis, Yann David et Anthony Jelonch. Autant de défections avec lesquelles Christophe Urios et son staff vont devoir composer dès samedi (14h45), à l'occasion du périlleux déplacement chez le leader clermontois pour le match d'ouverture de la 8e journée du Top 14.

Julien Dumora, sorti blessé face à Exeter samedi dernier, se fera opérer vendredi d’une pubalgie.https://t.co/JndEwdxi7G — Castres Olympique (@CastresRugby) 23 octobre 2018