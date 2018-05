Castres: Caballero forfait, Jelonch tituklaire face au Racing 92

"J’ai fait une énorme connerie mardi." La conférence de presse du Castres Olympique à la veille de la seconde demi-finale du Top 14 face au Racing 92 samedi, au Groupama Stadium (16h45), a été marqué vendredi par cet aveu d'un Christophe Urios soucieux de calmer le jeu autour de la question de son avenir.

Le manager du CO avait lâché 3 jours plus tôt une petite bombe en menaçant de ne pas honorer sa dernière année de contrat et de quitter le club tarnais en fin de saison, même en cas de titre de champion de France, parce qu'il avait "besoin d'avoir des garanties". Et d'ajouter : "La clé, ce n'est pas moi qui l'aie, c'est M. Revol." A la veille du choc face aux Racingmen, Urios, dont on avait pu penser qu'il cherchait à détourner la pression de son équipe, a fait la mise au point suivante. Aux allures de me-culpa : "La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis sous contrat et que je suis extrêmement bien à Castres. Et que j'ai de très bonnes relations avec mon président (...) Mais ce n'est pas une erreur de communication pour moi, je dis que ça a été une erreur... (il s'interrompt) Bon, j'ai dit que j'en parlais plus...", a-t-il conclu, déclenchant les rires de son auditoire. Urios préfère revenir à l'essentiel.

Une réalité du terrain, qui le conduit à ne procéder qu'à deux changements, contraints et forcés, dans le quinze de départ du CO, vainqueur à Toulouse, avec les titularisations du talonneur Marc-Antoine Rallier, au relais d'un Jody Jenneker suspendu, et du jeune 3e ligne international Anthony Jelonch (21 ans) en lieu et place de l'expérimenté Yannick Caballero, forfait (épaule). Quand on sait que Jelonch, victime d'une fracture de fatigue à un pied début avril, n'a plus joué depuis, le pari est osé. Mais le jeu en vaut la chandelle comme Urios sait si bien l'exprimer de façon imagée : "Castres en finale, ce ne serait pas la cerise sur le gâteau, mais carrément le cerisier".