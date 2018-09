Castres-Battle: "Toulouse a ciblé ce match"  

Après la déroute des Toulousains à Montpellier (66-15), il n'était pas difficile pour Castres de comprendre que ses rivaux du Stade sauraient bien les recevoir pour le derby à suivre.

COMPO



Découvrez l'équipe castraise qui jouera le derby face au @StadeToulousain demain après-midi !



Allez le CO ! Tous en bleu & blanc ! ⚪#STCO #FanDays pic.twitter.com/jFYsO8jOcF — Castres Olympique (@CastresRugby) 28 septembre 2018

"Oui bien sûr ! C'est logique dans la mesure où on les a battus trois fois la saison dernière y compris dans ce quart de finale, rappelle le trois-quarts Armand Batlle dans les colonnes de La Dépêche. Ce match de demain (samedi) a été ciblé par le Stade et on le savait dès la sortie du calendrier. Donc c'est normal qu'ils aient fait tourner pour bien nous recevoir."