Castres-Battle: "Le Stade Toulousain nous réussit"

Vincent Battle est l'homme en forme d'une équipe de Castres qui, comme en 2014 lorsque le CO s'était imposé à Clermont (22-16), a su gagner son barrage à l'extérieur en allant dominer les voisins de Toulouse samedi, à Ernest-Wallon (11-23). Pour s'ouvrir ainsi les portes des demi-finales du Top 14, à Lyon, où les Tarnais défieront le Racing 92 samedi prochain (16h45).

Avec Battle, auteur d'un doublé face aux Toulousains (4e essai en 3 matches): "Le Stade Toulousain nous réussit depuis quelques temps, n'a pu que constater, après cette 4e victoire de rang, l'ailier, interrogé au micro de Canal+. On avait bien préparé ce match, on savait sur quoi s’appuyer. On va profiter avec nos supporters, avant de penser au Racing, une équipe qui nous a peu réussi cette saison."

Les Racingmen sont sortis vainqueurs en saison régulière des deux confrontations entre les deux équipes (25-21 à Colombes, puis 18-13 à Pierre-Antoine).