Castres a enfin le vent en poupe

Corrigés à Montpellier la semaine passée et condamnés à l'emporter samedi face à Toulouse pour le compte de la 23e journée, les Castrais sont toujours en vie. Leur espoirs de participer à la phase finale du Top 14 sont en tout cas encore crédibles, à la faveur d'un succès acquis au prix d'une deuxième période survoltée.

Gênés par un vent défavorable pendant 40 minutes et menés (23-8) à la pause après des essais de Gaël Fickou (8e) et Yohan Huget (22e), les hommes de Christophe Urios sont parvenus à dompter Eole. Plus mordants en défense, plus propres dans les transmissions, les Castrais ont asphyxié un collectif toulousain inexistant dans le second acte. Julien Dumora, le meilleur marqueur d'essais du CO cette saison, déjà auteur de la réduction de l'écart plus tôt dans le match (27e), signait un doublé pour cueillir le Stade à froid (43e). L'adresse au pied de Benjamin Urdapilleta (10 points) et l'audace de Rory Kockott faisaient ensuite la différence. L'international français né Springbok faisait en effet mouche sur une pénalité de 60 mètres que peu auraient tenté à cet instant de la partie (75e).

Voilà Castres de retour à la 7e place à trois journées de la fin et prêt à jouer sa chance jusqu'au bout. Pour Toulouse, qui espérait forcément mieux qu'un simple bonus défensif, le chemin vers la qualification directe en demi-finale est encore long. Les Haut-Garonnais sont à égalité de points avec le Racing, 2e, mais les Franciliens ont l'occasion de faire un petit break dimanche en cas de victoire à domicile contre Toulon.