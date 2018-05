Brive: Le Devedec aurait signé à Montpellier

Le CA Brive va tirer sa révérence dans l'élite à l'occasion d'un match sans enjeu devant son public ce samedi, à Amédée-Domenech (21h), face à l'Union Bordeaux-Bègles.

Et moins d'une semaine après l'officialisation de sa relégation en Pro D2, le club corrézien enregistre sa première défection de taille avec, selon France Bleu Limousin, la signature du 2e ligne international Julien Le Devedec (31 ans, 11 sélections) avec le Montpellier Hérault Rugby pour les 2 prochaines saisons. Jeremy Davidson, le nouveau manager à pied d'oeuvre depuis jeudi, n'aura pas pu retenir un joueur "avec un temps de jeu moyen, mais surtout en déficit de confiance de la part du staff cette saison", selon nos confrères.

En revanche, les Coujoux, à l'heure d'envisager le chantier de la reconquête, pourront a priori compter sur la fidélité du 2e ligne Jan Uys, du pilier Soso Bekoshvili et du demi de mêlée Vasil Lobzhanidze, ainsi que des jeunes issus de sa formation, tels que les piliers Demba Bamba et Simon-Pierre Chauvac, mais aussi les trois-quarts Nadir Megdoud et Ken Bikadua. D'autres, bien qu'ils disposent d'une clause dans leur contrat en cas de relégation, seraient disposés à honorer leurs engagements, à l'instar de Benjamin Pètre, Mike Tadjer ou Peet Marais.