Boudjellal maintient sa confiance à Collazo

Patrice Collazo espérait sans doute franchir un cap en quittant La Rochelle, qu'il a emmené en demi-finale du Top 14 il y a un peu plus d'un an, pour Toulon et son palmarès de triple champion d'Europe. Après deux mois de compétition, le RCT occupe une piteuse 12e place en championnat, avec un bilan de deux victoires pour cinq défaites. Et l'on a bien cru que les deux défaites en Champions Cup allaient (déjà) menacer la place de Collazo quand Mourad Boudjellal, à la communication toujours aussi déconcertante, a tweeté samedi dernier une vidéo de Blanche-Neige... en train de faire le ménage.

Le boss du club varois s'est présenté face aux journalistes ce vendredi, à l'inverse de son entraîneur, muré dans le silence depuis la défaite à Edimbourg, histoire d'expliquer le message qu'il avait voulu faire passer avec cette séquence animée. "Il faut faire le ménage, le ménage dans nos têtes, a expliqué Boudjellal, rapporte L'Equipe. Il faut repartir, arrêter de douter, de dire des bêtises dans les médias et les réseaux sociaux."

Il faut lui laisser le temps de construire son histoire Mourad Boudjellal, à propos de Patrice Collazo

Parmi ce qu'il considère comme des "bêtises", Boudjellal évoque celle-ci: que c'est Bernard Lemaître, le nouvel actionnaire du club, qui aurait poussé en faveur de l'arrivée de Collazo, et pas lui. "Personne ne me met la pression, c'est ma décision, a clarifié Boudjellal, relaye Rugbyrama. Certains sont peut-être déçus qu'on ne change pas d'entraîneur alors qu'on me reprochait de trop les virer. Je suis convaincu d'avoir un bon entraîneur. Il faut lui laisser le temps de construire son histoire. Si les joueurs étaient venus me voir, oui, mais là ce n'est pas le cas. Au contraire. Certains ont prolongé pour travailler avec lui."

Il n'empêche que le besoin de points est urgent pour Toulon et Collazo, qui auraient bien besoin d'une victoire ce week-end contre... La Rochelle. "Si on gagne, ce sera un match clé pour viser la 6e place. Si on perd, on aura un match clé la semaine prochaine pour le maintien contre Perpignan, résume Boudjellal. On jouera le maintien. Il est clair, aujourd'hui, qu'on ne sait pas où on en est."