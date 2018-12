Beaver Creek-Super-G (M): Franz encore vainqueur

Marc Franz est décidément l'un des hommes en forme de ce début de saison en Coupe du monde, au sein d'une équipe autrichienne qui l'est tout autant. Le vainqueur de la descente de Lake Louise remet le couvert ce samedi, dans un Super-G de Beaver Creek retardé et même raccourci en raison des chutes de neige, qui ont offert aux concurrents des conditions de course délicates.

Le dossard n°5 a su s'en accommoder pour s'imposer en 1'01"91 devant le Suisse Mauro Caviezel (+0"33), déjà 2e la veille de la descente. Ils sont 3 à se partager la 3e marche du podium avec les Norvégiens Aksel Lund Svindal et Aleksander Kilde, ainsi que l'Italien Dominik Paris réunis dans le même chrono (+0"41).

Comme le Suisse Beat Feuz, vainqueur de la descente vendredi et cette fois loin du compte (17e, +0"96), les Français sont plus en retrait. Avec un Adrien Théaux le mieux classé (11e, +0"70), suivi par Nils Allegre (13e, +0"73), Alexis Pinturault (16e, +0"89), Victor Muffat-Jeandet (18e, +0"95) et Blaise Giezendanner (27e, +1"37).