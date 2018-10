Bastareaud sait ce qu'il manque à Toulon

Huit défaites en 10 matches. Le bilan du Rugby Club Toulonnais, toutes compétitions confondues, est catastrophique depuis le début de la saison. Prétendant à la gagne au plus haut niveau, le XV de la Rade est en position de relégable, 13e en Top 14 et a déjà perdu tout espoir en Coupe d'Europe après seulement deux rencontres. Demi-finaliste du dernier championnat, Toulon n'a pas trouvé la bonne formule depuis l'arrivée de Patrice Collazo dans le Var.

Mourad Boudjellal maintient néanmoins sa confiance en son entraîneur. "Je m'attendais à vivre une saison difficile, elle est vraiment difficile, a admis le président du RCT en conférence de presse. Mais je ne suis pas abattu, j'en ai connu d'autres. J'ai toute confiance en Patrice Collazo. J'ai dit que j'irais en Pro D2 avec lui, je confirme. J'irai en Pro D2 avec lui s'il le faut. Mais on va essayer de ne pas y aller quand même."

"On peut aller à la catastrophe"

"On a pris conscience que si nous ne changeons pas certaines choses, on peut aller à la catastrophe mais j'ai confiance dans ce groupe et je me dis que ça va passer à un moment ou à un autre", assure pour sa part Mathieu Bastareaud à Rugbyrama. Le capitaine qui va laisser Toulon dans cette période de crise pour rejoindre les Bleus. "Basta" garde pourtant espoir, convaincu qu'il ne manque pas grand chose à son équipe.

"Nous avons besoin d'une victoire pour enclencher quelque chose de positif et relever la tête un petit peu, poursuit Bastareaud. Malheureusement, c'est ça qui nous manque car dans l'investissement nous y sommes. Quand tu perds un match en ne t'y filant pas, en n'étant pas dedans, il n'y a pas grand chose à dire. Mais là, tous les joueurs s'envoient et travaillent mais nous ne sommes pas payés à la fin. C'est frustrant. Il nous manque cette petite victoire qui pourrait nous faire basculer dans quelque chose de positif." La prochaine réception de Perpignan, lanterne rouge, apparaît comme l'occasion idéale pour se relancer.