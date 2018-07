Libéré de ses deux dernières années de contrat par Toulon pour raisons familiales, Chris Ashton quitte la rade pour retourner en Angleterre après une seule saison en Top 14, où il aura réussi à inscrire 24 essais en 23 matches.

L’ailier de 31 ans s’est officiellement engagé avec les Sharks de Sale.

