Agen: Sella "affecté" par le départ de Reggiardo

L'officialisation dès la fin août du départ de Mauricio Reggiardo, appelé à quitter ses fonctions sur le banc du SU Agen à la fin de la saison pour rejoindre le Castres Olympique et y succéder à Christophe Urios, passe mal auprès de certains Agenais. Le plus emblématique d'entre eux digère mal : Philippe Sella, icône du club lot-et-garonnais et actuel Directeur sportif du SUA, le reconnaît volontiers dans un entretien accordé à La Dépêche. "Je ne l'ai pas toujours très bien vécu", reconnaît l'ancien trois-quarts centre international.

"Bien que je sois dans le milieu depuis un petit moment, il y a un côté affectif qui joue, lance-t-il bien conscient aussi que le rugby a évolué. Il y a des choses qui peuvent se mélanger et nous sommes humains. Moi, cela m'a quand même affecté, même si je sais comment cela se passe. Ensuite, tu digères cela et tu te projettes, sur le présent, avec le staff actuel, pour mettre le club dans les meilleures dispositions, et vers l'avenir, avec des rencontres qui se font avec Christophe Laussucq", le successeur de Reggiardo au chevet d'une équipe agenaise, qui vient de concéder ce week-end un premier revers à Armandie face à Pau (25-28), une semaine avant le derby de la Garonne samedi, à Toulouse (14h45).