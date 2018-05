Agen: Reggiardo a prolongé jusqu'en 2021

A créditer d'un maintien plus que méritoire cette saison en Top 14, malgré le 14e et dernier budget de l'élite, Mauricio Reggiardo, le manager du club lot-et-garonnais, est aujourd'hui conforté de manière on ne peut plus logique dans ses prérogatives par l'annonce mercredi par le SU Agen d'un nouveau contrat le liant au technicien argentin jusqu'en 2021 désormais.

@agen_rugby est très heureux de confirmer le réengagement de Mauricio Reggiardo, Manager de l’équipe professionnelle, et Agenais jusqu’en 2021 ! ⚪️ pic.twitter.com/gzsDXW7jVd — SUA LG (@agen_rugby) 30 mai 2018