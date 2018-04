Agen-Béthune: "Le maintien, ça a l'air d'être fait"

Si rien n'est encore acquis, le SUA, en signant un victoire historique à Pau (22-33), fait un pas sans doute décisif vers un maintien, qui fuit un peu plus Brive nouvelle lanterne rouge après son lourd revers à Oyonnax (40-17).

"On se l'était dit entre nous qu'on voulait gagner ici, mais entre le dire et le faire c'est deux choses différentes, reconnaît le premier au micro de Rugby + le pilier Quentin Béthune. C'est ouf ! Si on avait imaginé gagner ici... ça a l'air d'être fait (le maintien), mais on va voir les autres résultats, on est très heureux..."

Au classement, ce revers à zéro point risque de coûter chez à l'équipe de Simon Mannix dans la course à la qualification quand Agen s'assure au pire une place de barragiste.