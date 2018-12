11 matches, 11 défaites pour l'Usap !

La série noire continue pour le promu perpignanais qui concède ce dimanche, sur sa pelouse d'Aimé-Giral, sa 11e défaite en 11 journées face à l'Union Bordeaux-Bègles (11-22) avec à la clé, pour le plus grand regret de tout un club, un nouveau record qui surpasse les 10 revers de Mont-de-Marsan (saison 2012-2013).

Les Catalans ont encore affiché bien trop de limites et de manques dans leur jeu pour espérer empêcher le club du président Marti de signer un premier succès cette saison en déplacement, qui est aussi la première victoire bordelaise en terre sang et or depuis... la fin de la seconde guerre mondiale ! Un doublé de Romain Buros, le premier de l'ailier en Top 14, à cheval sur les deux mi-temps (32e, 59e), et un dernier essai avant la sirène de Baptiste Serin, entré en jeu (80e), ont fait le bonheur des visiteurs plus précis et réalistes que leurs adversaires pourtant les mieux partis dans cette rencontre grâce à un premier temps fort conclu sur un ballon porté par Karl Chateau (18e). En vain.

Au classement, l'UBB en profite pour réintégrer le Top 6 aux dépens de Castres (6e), tandis que Perpignan reste évidemment lanterne rouge avec 11 points de retard sur le FC Grenoble, barragiste ; le SU Agen, premier concurrent hors de la zone rouge pointe déjà à 13 longueurs.