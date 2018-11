Pour Federer, Serena Williams est allée trop loin

Le 9 septembre dernier, alors qu’elle disputait la finale de l’US Open (perdue 6-2, 6-4) face à la japonaise Naomi Osaka, Serena Williams avait eu maille à partir avec l’arbitre de chaise, Carlos Ramos.

Avertie pour coaching, l’Américaine avait ensuite fracassé sa raquette, écopant d’un second avertissement, synonyme de point de pénalité. Sortie de ses gonds pour de bon, Williams traitait alors Carlos Ramos de ''voleur'' et de ''menteur''. L’arbitre la sanctionnait d’un jeu de pénalité avant que la joueuse ne fasse appel au juge-arbitre. Mais la sanction était tombée et elle ne serait pas modifiée. Deux jeux plus tard, l’US Open était remporté par Osaka.

Ce dimanche, à l’occasion d’une interview donnée au Sunday Times, Roger Federer a livré le fond de sa pensée sur la réaction de la championne américaine. Et pour lui, elle est clairement allée trop loin : ''Je pense que Serena aurait dû se replacer sans discuter. Elle l’a fait, mais elle était déjà allée trop loin. Elle aurait dû se calmer tout de suite.''