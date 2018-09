Laver Cup: Le reste du monde prend l'ascendant

Le double européen représenté par Federer et Zverev a subi la loi de son homologue mondial incarné par les Sock et Isner, ce dimanche à Chicago, en ouverture de la troisième journée de la Laver Cup.

Le tandem américain s’est imposé en trois manches (4-6, 7-6[2], 11-9) après un peu plus d’une heure et demie de jeu, permettant ainsi à la Team World de prendre l’ascendant pour la première fois du week-end (8-7).

A suivre les simples ultimes entre Federer et Isner, Zverev et Anderson et entre Djokovic et Kyrgios. Avec à chaque fois trois points à la clef.

#TeamWorld2018 isn’t just in this thing… they’re in the lead for the first time in Chicago!



Isner/Sock combine to take Sunday’s opening doubles 4-6 7-6(2) [11-9] and lead #TeamEurope2018 8-7 heading into today’s singles between Federer and Isner. pic.twitter.com/IeaB27B4dP