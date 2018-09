Laver Cup: Federer redonne l’avantage à l’Europe

Dans la foulée de son double perdu avec Alexander Zverev contre la paire Isner-Sock, Roger Federer a rectifié le tir ce dimanche à Chicago, en cette troisième levée de la Laver Cup. Le Bâlois a pris le dessus sur John Isner en simple (6-7, 7-6, 10-7), redonnant ainsi l’avantage au Team Europe (10-8). A suivre les matches entre Anderson et Zverev, et entre Djokovic et Kyrgios.

“I’m not sure i wanted it to be THAT exciting!” @RogerFederer beats #TeamWorld2018's John Isner 6-7(5) 7-6(6) [10-7] to put #TeamEurope2018 in the lead - 10 points to 8 - in Chicago.



