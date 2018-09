Laver Cup: Djokovic plombe l'Europe

L'Europe ne mène plus que 7-5 devant le reste du monde, à l'issue des matches de la nuit de samedi à dimanche en Laver Cup. La faute notamment à Novak Djokovic. Déjà battu en double avec Roger Federer la veille, le Serbe s'est incliné en simple face à Kevin Anderson (7-6[5], 5-7, 10-6). Le Sud-Africain remportant deux points pour son équipe comme le veut le règlement lors de la deuxième journée.

Dans la foulée, la formation internationale a encore dominé le double. Cette fois, Jack Sock et Nick Kyrgios ont pris le meilleur sur David Goffin et Grigor Dimitrov (6-3, 6-4). Quatre matches restent à jouer au United Center de Chicago dimanche soir. Avec notamment Roger Federer et Novak Djokovic au programme.

How did he do that?



Stop what you're doing and feast your eyes upon @jpmorgan's Shot of the Day, courtesy of @DjokerNole.#LaverCup pic.twitter.com/ilbKvM0UNP