Hopman Cup: Federer et Williams vont en découdre

Il y aura du beau monde du côté de Perth (Australie), pour la 31e édition de la Hopman Cup ! Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, Serena Williams et Roger Federer s'affronteront lors des phases de poule.

Associée au prometteur Frances Tiafoe, la cadette des sœurs Williams croisera donc le fer avec Federer, accompagné quant à lui de sa compatriote Belinda Bencic. Dans ce groupe B, on retrouvera également la paire anglaise Katie Boulter-Cameron Norrie, ainsi que le duo grec María Sákkari-Stéfanos Tsitsipás. A noter que c'est la première participation de la Grèce depuis 17 ans dans ce tournoi.

Quant au groupe A, probablement le plus relevé, il mettra aux prises l'Australie d'Ashleigh Barty et Matthew Ebden, l'Allemagne d'Angelique Kerber et Alexander Zverev, mais aussi l'Espagne (Garbine Muguruza-David Ferrer) et la France, représentée par Alizée Cornet et Lucas Pouille. Rappelons que les premiers de chaque groupe s'affronteront en finale.