BNP Paribas et la Fédération Française de Tennis s'allient pour le tennis français

En partenariat avec la Fédération Française de Tennis, ce programme visera à soutenir et accompagner le développement des jeunes talents du tennis français. Ainsi, 20 jeunes joueurs seront sélectionnés pour rejoindre la « Team BNP Paribas Jeunes Talents » et augmenter leurs chances d’atteindre le haut niveau mondial et devenir les champions tricolores de demain.

Le comité de sélection, chargé de sélectionner ces espoirs, regroupe Jo-Wilfried Tsonga, parrain de ce programme, mais aussi Thierry Champion, Directeur du Haut Niveau de la Fédération Française de Tennis, l'entraîneur et ex-joueur Thierry Ascione et Emilie Loit, ancienne joueuse.