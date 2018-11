Depuis ses déclarations de la mi-octobre, Arsène Wenger a indirectement relancé toutes les rumeurs concernant son avenir, celles-là même qui avaient déjà émaillé son départ d'Arsenal au printemps, puis s'étaient calmées lorsque l'intéressé avait fait savoir qu'il souhaitait prendre un peu de repos avant de repartir au combat. "J'ai acquis pas mal d'expérience durant mes 22 ans à Arsenal, à différents niveaux. Et j'ai maintenant beaucoup de propositions venant de toute la planète, avait expliqué le technicien français sur Sky Sports. Il y a des clubs, des sélections nationales, je pourrais aussi retourner au Japon (il a dirigé le Nagoya Grampus Eight avant d'atterrir à Arsenal, ndlr). Je crois que je vais reprendre une nouvelle aventure au 1er janvier. Je me suis bien reposé, et je suis prêt à reprendre du service. Mais où ? Je ne sais pas encore...".

Alors que l'échéance approche à grands pas, la presse spécialisée chercher à déceler des signes permettant de savoir où la légende des Gunners posera ses valises en 2019. Et ces derniers jours, c'est l'Italie qui semblait se poser en destination idoine. Sur le banc de touche de l'AC Milan, la situation de Gennaro Gattuso apparaissait pour le moins fragile, et la nomination d'un coach expérimenté et réputé, attendu dans des fonctions étendues au côté du directeur sportif brésilien Leonardo, pouvait paraître plausible. Sauf que l'ancien aboyeur de l'entrejeu a remis les siens en selle en Serie A, avec notamment cinq victoires lors de ses six derniers matches, pour revenir à la quatrième place du classement, à seulement quatre longueurs du SSC Naples et de l'Inter Milan, installés sur le podium derrière la Juventus Turin.

"Je vous confirme que je vais bien revenir dans le football en 2019"

Pour ajouter à cela, Arsène Wenger lui-même a coupé court aux rumeurs. "Je vous confirme que je vais bien revenir dans le football en 2019, a-t-il d'abord lancé sur beIN SPORTS. Mais concernant l'AC Milan, ce sont tout simplement de fausses informations. Si j'avais signé en faveur d'un club, je le dirai, mais ce n'est pas le cas. Tout est faux, c'est aussi simple que cela. Je ne peux pas contrôler les rumeurs me concernant, je n'ai la main que sur ma propre vie". Voilà qui devrait suffire à calmer les ardeurs de la presse italienne dans ce dossier...