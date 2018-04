Serie A : Naples, le rêve fou est permis !

Contrairement à la Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1, la course au titre en Serie A devrait bien nous tenir en haleine jusqu’au bout. Ce qui est admirable, c'est que le Napoli croyait dur comme fer au Scudetto cette saison, 28 ans après celui remporté par Diego Maradona. Oui, ces Partenopei peuvent toujours détrôner la Juventus, puisqu’ils ont arraché une belle victoire chez la Vieille Dame (0-1), dimanche soir. Il n’y a désormais qu'un petit point entre le leader turinois et son dauphin sudiste, à 4 journées de la fin !

Un but à la 90e minute de Kalidou Koulibaly, d’une tête rageuse sur corner, a permis aux hommes de Maurizio Sarri de l’emporter, comme une juste récompense de leur énorme prestation. Puisqu’ils étaient contraints de prendre les trois points dans le Piémont, les Napolitains ont dominé la rencontre de bout en bout (60% de possession de balle au final). S'ils n'ont pas eu d'énormes opportunités, ils ont alerté Gianluigi Buffon à de nombreux reprises (12 tirs, 4 cadrés). Un coup de pied arrêté a finalement fait leur bonheur.

De son côté, la Juventus est coupable d'avoir laissé la balle à ses adversaires, se contentant surtout de tenir défensivement. Dans une Allianz Stadium pourtant chauffée à blanc, les locaux ont rarement jailli dans le camp adverse pour se montrer dangereux. Massimiliano Allegri a même sorti Paulo Dybala à la mi-temps pour lancer Juan Cuadrado afin de déployer un 4-5-1 bien compact. Medhi Benatia ne pouvait pas tout repousser et il est finalement pris de vitesse sur le but vainqueur de ces Napolitains déchaînés...