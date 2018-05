Serie A - Naples laisse filer la Juventus pour de bon

Retomber d’un si grand espoir, une si forte émotion, en à peine deux semaines… Le Napoli, en concédant le nul dimanche face au Torino (2-2), a offert le titre de champion d’Italie à l’autre club de la ville piémontaise: la Juventus, bien sûr. Avec une différence de buts de +61 contre +45 pour les Napolitains, et désormais six points d’avance à deux journées de la fin, on peut considérer que le Scudetto est acquis pour Massimiliano Allegri et ses hommes. Le septième d’affilée pour la Vieille dame.

Et pourtant, les Bianconeri ont été accrochés par Bologne chez eux, samedi soir, jusqu’à l’heure de jeu. Et pourtant, l’Inter menait 2-1 à la 87e face à la Juve, la semaine dernière, avant de s’incliner 3-2. Le lendemain, Naples perdait 3-0 à Florence. Mais les Napolitains avaient fait le boulot pour s’assurer encore un semblant d’espoir devant le Torino, en menant 1-0 grâce Mertens à la 25e minute, puis 2-1 par Hamsik à la 71e. Mais Lorenzo De Silvestri a égalisé une deuxième fois à la 83e – après le premier but de Baselli à la 55e – et là, c’en était trop pour le Napoli. Qui, il y a deux semaines, s’imposait donc à la dernière minute sur la pelouse de la Juve et revenait à un petit point…

Sarri : "L'équipe a bien joué, avec détermination"

Avec un déplacement sur la pelouse de l’Inter et un autre chez la Roma programmés pour les sextuples champions en titre, le calendrier semblait favorable aux joueurs de Maurizio Sarri. Tout était prévu, le Vésuve allait exploser et la ville avec, décuplant la folie déjà ben aperçue lors du retour victorieux des troupes de Turin. Mais il faudra encore attendre pour Naples, dont le dernier titre remonte à 1990 avec Diego Maradona. Merci tout de même pour ce moment et cette belle saison, où la Serie A est redevenue le grand championnat européen le plus indécis.

"C’était un bon match, l’équipe a bien joué, avec détermination, estime Sarri dans un ultime effort, sur le compte Twitter du club. On a mis ces deux buts, mais on n’a pas réussi à garder notre cage inviolée." Un laïus peu intéressant, encore trop dans la déception. Tellement loin de ce qu’est vraiment ce coach qui a enchanté ses supporters. Et même les observateurs neutres, parfois fascinés du jeu produit par le Napoli au cours de cet exercice 2017-2018. Mais Sarri étant désormais courtisé par l’Europe entière, le conte de fées risque bien de ne pas avoir de suite.