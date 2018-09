Classé 16e du championnat d'Italie au moment d'accueillir l'Atalanta Bergame ce dimanche après-midi, en match décalé de la 5e levée de Serie A, l'AC Milan se savait dans l'obligation de réagir, malgré un match en retard de la 1ère journée à disputer contre le Genoa le 31 octobre prochain. Mais les Rossoneri ont laissé échapper la victoire face aux rivaux lombards (2-2).

Gonzalo Higuain avait certes frappé le premier (1-0, 2e), mais Alejandro Gomez avait rétorqué au retour des vestiaires (1-1, 54e). Giacomo Bonaventura pensait avoir fait le plus dur en signant un second but (2-1, 61e) pour l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso, toutefois l'Argentin Emiliano Rigoni a arraché l'égalisation dans les derniers instants (2-2, 90e+2). A noter que le Français Tiémoué Bakayoko était remplaçant et est entré en jeu à la 75e minute de la partie.