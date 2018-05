Serie A : L'Inter retrouvera la grande Europe !

Absent de la Ligue des champions depuis l'exercice 2011-2012, l'Inter Milan va opérer la saison prochaine son grand retour dans cette épreuve. Car dimanche soir, les Nerazzurri ont pris le meilleur sur la Lazio, à Rome (2-3), en clôture de la 38e levée de Serie A, terminant donc à égalité comptable avec leurs victimes du jour, battues au titre des confrontations directes (0-0 et 2-3).

Les Biancocelesti ont pourtant longtemps mené au score, grâce à un csc d'Ivan Perisic (9e), puis un but de Felipe Anderson (41e) faisant oublier celui de Danilo D'Ambrosio (29e). Mais en fin de partie, les nerfs du club de la capitale ont craqué, et Mauro Icardi a égalisé sur penalty (78e), avant l'expulsion du capitaine Senad Lulic (79e). Puis c'est une tête victorieuse de Matias Vecino (81e) qui envoie les Intéristes au septième ciel, dans la roue de la Juventus, du SSC Naples et de l'AS Rome, vainqueur dans le même temps à Sassuolo. La Lazio de Simone Inzaghi devra elle se contenter de la Ligue Europa en 2018-2019.