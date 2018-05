Serie A : La Lazio rate une belle occasion

Bémol, la troupe de Simone Inzaghi a été accrochée sur la pelouse de Crotone (2-2), à l'occasion de la 37e journée de Serie A, et devra donc attendre l'ultime levée du championnat. Les Romains avaient ouvert le score, sur un penalty de Lulic (17e, sp), mais ils ont été rejoints après deux buts de Simy (29e) et Ceccherini (61e). Milinkovic-Savic a alors égalisé pour la Lazio (84e), qui n'a pas réussi à inscrire le troisième.

Au classement, le club de la capitale (4e) possède trois points d'avance sur l'Inter Milan (5e)... qu'il accueillera dimanche prochain. Une victoire à Rome qualifierait les Nerazzurri pour la prochaine C1.

Dans les autres rencontres de la journée, la Fiorentina a été battue à domicile par Cagliari (0-1), tout comme l'Hellas Vérone par l'Udinese (0-1), tandis que le Chievo Vérone et le Torino ont respectivement dominé Bologne (1-2) et Spal Ferrara (2-1). Ces résultats influent directement sur... Crotone, désormais 18e et premier relégable.