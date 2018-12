La Juve est injouable en Serie A. A l’image d’un PSG en Ligue 1, le club piémontais affiche un bilan à peine moins impressionnant que l’équipe de Tuchel avec désormais 13 victoires et un match nul depuis le début de la saison. Samedi, c'est un 14e match sans défaite que la Juventus a enregistré sur le terrain jusqu’alors inviolé de la Fiorentina, à l'occasion de la 14e journée de Serie A avec à la clé donc ce 12e succès de la Vieille Dame en Toscane (0-3). Qui est aussi son 26e match sans défaite à l’extérieur, série en cours (*) !

Alors que Rodrigo Bentancur (30e) et le capitaine Giorgio Chiellini (69e) avaient permis aux Turinois de prendre le score face à une Viola dangereuse, mais inefficace devant le but, Cristiano Ronaldo, malgré les nouvelles révélations des Football Leaks sur l'affaire de viol, qui le met en cause, y est allé de son 10e but en championnat sur penalty (79e). "CR7" en profite pour rejoindre le Polonais Krzysztof Piatek en tête du classement des buteurs.

Au classement, la Juve conforte son fauteuil de leader en prenant 11 points d'avance sur son dauphin napolitain en déplacement dimanche sur le terrain de l'Atalanta Bergame (20h30).

(*) La Juve n’a plus perdu en déplacement sur le front de la Serie A depuis le 1er décembre 2017.