Peut-on réellement tuer tout suspense dans un championnat européen dès le mois de septembre ? Certains clubs laissent penser que oui. Comme le PSG en Ligue 1 ou la Juventus Turin en Italie. La Vieille Dame a, en tout cas, frappé un grand coup dès la 7e journée de Serie A en dominant Naples (3-1), ce samedi lors du choc entre les deux premiers du classement.

Les joueurs de Massimiliano Allegri étaient pourtant menés à cause de Dries Mertens (0-1, 10e). Une ouverture du score logique, survenue sur une erreur de relance, venant récompenser la bonne entame des Napolitains. Mais la Juve n'a pas loupé ce rendez vous au sommet, Cristiano Ronaldo non plus. Si Mario Mandzukic a répondu d'un doublé, le Croate a profité du travail du Portugais. D'un centre millimétré du pied gauche d'abord (1-1, 26e). D'une frappe sur le poteau ensuite, qu'il ne fallait que pousser au fond (2-1, 49e). Leonardo Bonucci a conclu la marque en se jetant, suite à une déviation de la tête de CR7, encore lui (3-1, 76e).

Ronaldo n'aura donc pas marqué mais distribué deux passes décisives. La Juventus Turin a surtout remporté bien plus qu'un simple match. Les coéquipiers de Blaise Matuidi, titulaire dans les rangs de la Vieille Dame, prennent déjà six points d'avance sur leur dauphin en tête du championnat. Un gouffre pour une machine qui a raflé le Scudetto lors des sept dernières saisons.