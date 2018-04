Serie A - La Juve sourit, Douglas Costa superpasseur !

Après le nul (0-0) du SSC Naples dans l'antre de l'AC Milan un peu plus tôt dans la journée, la Juventus Turin a saisi l'occasion et s'est largement imposée (3-0) à domicile contre la Sampdoria en match décalé de la 32e journée de Serie A. La Vieille Dame en profite donc pour faire un pas de plus vers une nouvelle couronne nationale, en prenant désormais six longueurs d'avance sur Marek Hamsik et ses coéquipiers au classement.

Mario Mandzukic (45e), Benedikt Höwedes (60e) et Sami Khedira (75e) ont fait trembler les filets adverses avant un déplacement à Crotone lors de la prochaine levée, et surtout le choc attendu à l'Allianz Stadium, contre les Napolitains le 22 avril prochain (34e journée).