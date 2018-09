C'est peu dire que la Juventus a souffert, dimanche soir, sur la pelouse de Frosinone en match de clôture de la 5e journée de Serie A. Mais à force de pousser, la Vieille Dame a fini par faire la différence pour finalement s'imposer (0-2) et reprendre trois points d'avance sur le SSC Naples en tête du classement.

Et c'est Cristiano Ronaldo qui a inscrit le but décisif en fin de partie (81e), précipitant un peu plus la chute de la lanterne rouge du championnat avant de lancer la contre-attaque qui a abouti sur le but du break à mettre au crédit de Federico Bernardeschi (90e+4). Le quintuple Ballon d'or portugais signe ainsi sa troisième réalisation sur ses deux derniers matches de championnat.