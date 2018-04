Les Bianconeri n’ont plus que 4 points d’avance en tête sur le Napoli, à quatre jours du choc au sommet entre les deux équipes, dimanche à l’Allianz Stadium !

Les hommes de Maurizio Sarri étaient en mauvaise posture, en étant menés à deux reprises contre l’Udinese, mais l’ont finalement emporté 4-2, Arkadiusz Milik inscrivant le 3e but (70e).

L'AS Rome et la Lazio, 3e et 4e, se sont également imposés. Alors que les Giallorossi ont dominé le Genoa (2-1), les Biancocelesti sont sortis vainqueur d'un match épique sur le terrain de la Fiorentina (3-4). Jordan Veretout s'est en effet offert un triplé (16e, 31e sp et 54e), mais Felipe Anderson (69e) et Luis Alberto (73e) ont renversé la situation en seconde période.