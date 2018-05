La Juventus est une équipe hors norme… N’allez pas chercher le caractère extraordinaire de cette formation dans le contenu du match et le résultat obtenu ce dimanche soir sur la pelouse de l’AS Rome (0-0), en clôture de la 37e journée de Serie A. Dans l’antre des Giallorossi, la Veille Dame n’a pas sorti le grand jeu, et ce fut par ailleurs rarement le cas cette saison en championnat. Mais Miralem Pjanic et les siens sont malgré tout champions d’Italie, la victoire (0-2) du SSC Naples à Gênes, grâce à des réalisations d’Arkadiusz Milik (72e) et Raul Albiol (80e), n’y changeant rien. Et c’est en ces termes que cette Juve est exceptionnelle, puisque la voilà sacrée pour la septième fois de rang, un record évidemment en Italie.

Et peut-être ce Scudetto 2018 a-t-il été le plus compliqué à décrocher, la faute à des Napolitains évidemment pressants, mais aussi à une domination bien moins outrageuse que dans un passé encore récent. Si les résultats ont été à la hauteur des attentes, avec seulement trois revers concédés avant l’ultime levée et la réception du Hellas Verone, c’est le contenu qui a été moins impressionnant. Mais qu’importe, les hommes de Maurizio Sarri n’ont pas su profiter des fenêtres de tir pour enfin stopper la suprématie piémontaise. Pourtant, eux aussi n’ont concédé que trois revers en championnat…

Mais Dries Mertens et consorts ont laissé échapper trop de points, notamment sur l’année 2018. Et voilà la Juve toujours au sommet de la hiérarchie transalpine pour la septième année de rang, sans pouvoir omettre les deux finales de Ligue des champions disputées en 2015 et 2017. Il faudra néanmoins repartir de zéro ou presque la saison prochaine, avec un nouveau cycle à entamer, de nombreux départs étant prévus dans le Piémont, notamment ceux de Massimiliano Allegri, Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner, Mario Mandzukic, Sami Khedira, Alex Sandro et peut-être Paulo Dybala. Mais en l’état, l’heure est à la fête !