Alors qu’on se dirigeait vers un triste match nul et vierge dans le derby milanais entre l’Inter et l’AC Milan dimanche soir, lors de l’avant-dernier match de la 9e journée de Serie A, Mauro Icardi a délivré les Nerazzurri en inscrivant l’unique but du match à la 92e minute (1-0) sur une énorme erreur d'appréciation de Gigi Donnarumma.

Grâce à ce succès, l’Inter se hisse au troisième rang du classement, à six longueurs du leader bianconero, alors que les hommes de Gennaro Gattuso restent eux scotchés à la 12e place.