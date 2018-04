Une horrible entaille pour Mandzukic

Mario Mandzukic a reçu une grosse semelle à la cheville droite, lors de la victoire de la Juventus arrachée sur le terrain de l’Inter Milan (2-3), samedi soir en Serie A.

L’attaquant croate a montré ses stigmates sur Instagram et l’impressionnante entaille valide quelque peu l’exclusion de Matias Vecino (15e). Mandzukic est resté sur le terrain et n'a été remplacé qu'à l'heure de jeu.

“it shouldn’t have been a red card” “ugh the refs always help juve” “he barely touched mandzukic!!!!!!” pic.twitter.com/GTCvV4GYYJ